Por que Tampa Bay é tão vulnerável a furacões?

A última vez que uma tempestade da magnitude do furacão Milton atingiu Tampa Bay foi em 1921, quando a cidade era uma lugar pacato com algumas centenas de milhares de habitantes. Hoje é uma das metrópoles que mais cresce nos Estados Unidos, com mais de 3 milhões de habitantes e extremamente vulnerável a inundações devido às alterações climáticas. À medida que Milton avança em direção à Flórida como um furacão de categoria 5, muitos especialistas temem que um século de boa sorte tenha acabado.

Aqui está o que você precisa saber:

¿Por qué es Tampa Bay tan vulnerable a los huracanes?

Embora os moradores da Flórida não sejam estranhos às tempestades, Tampa não está no caminho de um grande furacão há mais de um século.

Nesse período, a área teve um crescimento explosivo. Dezenas de milhares de pessoas mudaram-se para lá durante a pandemia da COVID-19, muitas delas para ilhas perto de Clearwater e São Petersburgo, acima das águas geralmente plácidas e esmeraldas do Golfo. Mais de 51.000 pessoas mudaram-se para lá entre 2022 e 2023, tornando-a a quinta área metropolitana de crescimento mais rápido nos Estados Unidos, de acordo com dados do censo.

Os residentes de longa data, após numerosos alarmes falsos e tempestades próximas como a Irma em 2017, podem não estar preparados para um impacto direto. Diz a lenda que as bênçãos dos nativos americanos que viveram naquela área e que construíram montes para espantar os invasores protegeram o local de fortes tempestades durante séculos.

O professor de meteorologia do MIT, Kerry Emanuel, disse que um furacão em Tampa é como “um cisne negro”, o pior cenário sobre o qual os especialistas alertam há anos.

“É uma população grande. Está muito exposto e muito inexperiente, e isso é um mau presságio”, disse Emanuel, que estuda furacões há 40 anos. “Sempre pensei que Tampa era a cidade com a qual deveríamos nos preocupar mais.”

¿Es el cambio climático un factor?

As autoridades da área começaram a emitir ordens de evacuação na segunda-feira para seis condados ao redor da Baía de Tampa, onde vivem quase 4 milhões de residentes. Particularmente em risco estão os residentes de casas móveis, veículos recreativos e casas pré-fabricadas que não conseguem suportar ventos de 177 km/h.

Kevin Guthrie, diretor da Divisão de Gestão de Emergências da Florida, instou fortemente os residentes costeiros a evacuarem, observando que os residentes da ilha que morreram durante o furacão Ian em 2022 estariam vivos hoje se este tivesse atravessado a ponte e encontrado refúgio no continente.

“Por favor, se você estiver na área de Tampa Bay, terá que evacuar. Se uma ordem de evacuação foi emitida, eu imploro, imploro, que evacue. As mortes por afogamento devido às enchentes são 100% evitáveis se permanecerem fora disso”, afirmou Guthrie.

¿Cuál fue la última tormenta que azotó Tampa?

Quase inexplicavelmente, as tempestades contornaram Tampa: a maioria dos acontecimentos no Golfo afetaram áreas no extremo norte da cidade. A última vez que a área de Tampa foi atingida pelo olho de um grande furacão foi em 25 de outubro de 1921. O furacão não tinha nome oficial, mas hoje é conhecido como Tempestade de Tarpon Springs, em homenagem à cidade costeira por onde entrou.

A onda gerada por esse furacão, estimada como categoria 3 com ventos de 207 km/h (129 mph), foi estimada em 3,3 metros. Pelo menos oito pessoas morreram e os danos totalizaram cerca de US$ 5 milhões.

Hoje, a área turística famosa pelas suas praias de areia branca cresceu rapidamente, com uma economia estimada em quase 200 mil milhões de dólares. O furacão Milton ameaça acabar com todo esse desenvolvimento.