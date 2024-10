PM investiga policial por ação que resultou na morte de mulher em posto de gasolina, na Zona Sul de SP

A Polícia Militar instaurou um inquérito para investigar a ação de um policial que estava de folga e trocou tiros com criminosos em um posto de combustíveis, no Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, no último domingo (6). Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos, que estava no estabelecimento, foi atingida por um disparo e não resistiu aos ferimentos. A mulher estava com o casamento marcado para o fim deste mês e foi velada usando o vestido de noiva.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do tiroteio, que ainda deixou um homem de 32 anos ferido. Ele foi socorrido, mas não há outros detalhes sobre o estado de saúde.

O noivo de Francisca, o motoboy Wilker Michel, estava com ela no momento do tiroteio e afirmou que foi o PM Daniel Lins Ferreira quem efetuou o disparo que a atingiu. Eles estavam indo para Nova Odessa, no interior de São Paulo, quando pararam no posto para abastecer e calibrar os pneus.

Segundo Wilker, criminosos se aproximaram em motocicletas e anunciaram o assalto. Eles já tinham entregado todos os pertences, quando o PM de folga viu a situação e atirou, quando teria ferido Francisca. Os criminosos revidaram e o tiroteio continuou.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Heliópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Já o homem baleado também foi encaminhado para uma unidade de saúde.

Dois suspeitos pelo assalto fugiram do local, mas ficaram com ferimentos a bala e procuraram atendimento médico em um hospital. Logo, Pedro Henrique de Oliveira da Silva, de 20 anos, e Gustavo Pereira Bortolotti, de 22, foram presos em flagrante. A defesa da dupla não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Ainda segundo a SSP-SP, o caso foi registrado como “roubo tentado de veículo”. “O caso citado é investigado pelo 26° DP (Sacomã), por meio de inquérito policial. Durante a ação, dois homens foram presos em flagrante após roubarem uma moto em um posto de combustíveis. A autoridade policial analisa as imagens e realiza diligências para esclarecer o fato. Paralelamente a isso, foi instaurado um Inquérito Policial Militar (IPM)”, declarou a pasta.

Velada com vestido de noiva

Francisca estava com o casamento marcado para o próximo dia 26 de outubro. Assim, sua família decidiu que ela usaria o vestido durante o velório, que ocorreu na noite de segunda-feira (7) no Memorial Ossel, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Depois, foi encaminhado para a cidade de Campo Maior, no Piauí, onde foi sepultado na manhã de terça-feira (8).

“Ela tinha prazer de viver. Graças a Deus, consegui levá-la para todos os lugares que ela quis ir. O único lugar que ela não foi, foi para a nossa lua de mel, que era em Paraty”, contou o noivo da vítima, em entrevista ao “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes.