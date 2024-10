Vestida de noiva: família de morta em tiroteio 20 dias antes do casamento já decidiu o funeral

Francisca Marcela da Silva Ribeiro, noiva de 33 anos, foi baleada durante uma troca de tiros no bairro do Ipiranga na manhã do último domingo (6), na Zona Sul de São Paulo e não resistiu aos ferimentos. A mulher, que casaria em 20 dias, já teria o funeral decidido pela família: seria enterrada com o vestido que usaria na cerimônia.

A vítima morreu logo após ser atingida durante uma troca de tiros entre um PM de folga e outros dois criminosos, responsáveis por roubar a moto onde Francisca estava com o noivo em um posto de combustíveis. As informações são da Secretaria Pública de Segurança do Estado de São Paulo.

Antes de Francisca ser atingida, o policial de folga teria interferido após os dois criminosos dispararem a arma. Segundo os familiares da vítima, o disparo responsável por tirar a vida da noiva veio da arma do PM.

Apesar de socorrida, não resistiu aos ferimentos. Os dois acusados, de 20 e 22 anos, foram presos em flagrante e um deles segue internado. O casamento aconteceria em 26 de outubro deste ano. Para o funeral, a cunhada da vítima revelou que Francisca seria enterrada com o vestido de noiva.

Velório e enterro

O velório de francisca aconteceu na noite desta segunda-feira (7) no Memorial Ossel, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Depois de o corpo ser velado, foi encaminhado para a cidade de Campo Maior, no Piauí, onde a noiva nasceu. O enterro ocorreu na manhã desta terça-feira (8), em sua terra natal.

Em entrevista a um jornal local, o parceiro da vítima, Wilker Michel, 32, também contou que a noiva seria enterrada com o vestido comprado a ser utilizado na cerimônia.

Além do casamento, a lua de mel do casal já estava com data marcada. “Ela tinha prazer de viver. Graças a Deus, consegui levá-la para todos os lugares que ela quis ir. O único lugar que ela não foi, foi para a nossa lua de mel, que era em Paraty”, contou Wilker em entrevista ao “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes.

