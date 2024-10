Mulher morta em tiroteio em posto de combustíveis na Zona Sul de SP ia se casar no fim deste mês

Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos, que morreu após ser baleada em um posto de combustíveis durante um tiroteio entre bandidos e um PM de folga, no Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, se preparava para o seu casamento, marcado para o dia 26 deste mês. Ela, que não tinha nenhuma ligação com o crime, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Dois suspeitos também foram feridos e acabaram detidos.

O caso aconteceu na manhã do último domingo (6), na Rua Malvina Ferrara Samarone. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), criminosos roubaram uma motocicleta e, quando chegaram ao posto de combustíveis, foram flagrados pelo PM que estava de folga. Os criminosos atiraram contra o policial, que reagiu. Durante o tiroteio, Francisca e um homem de 32 anos que estava no estabelecimento foram feridos.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Heliópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Já o homem baleado também foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não há outros detalhes sobre o estado de saúde dele.

Dois suspeitos pelo assalto fugiram do local, mas ficaram com ferimentos a bala e procuraram atendimento médico em um hospital. Logo, Pedro Henrique de Oliveira da Silva, de 20 anos, e Gustavo Pereira Bortolotti, de 22, foram presos em flagrante. A defesa da dupla não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Ainda segundo a SSP-SP, o caso foi registrado como “roubo tentado de veículo” no 26º Distrito Policial do Sacomã. “A autoridade policial requisitou exames periciais e registrou o caso como roubo de veículo, apreensão e entrega de objeto, morte suspeita e legítima defesa. A Polícia Militar acompanha as investigações”, destacou a pasta.