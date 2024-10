Assalto a posto de combustíveis termina com mulher morta na Zona Sul de SP; PM estava no local e reagiu

Um assalto a um posto de combustíveis terminou com a morte de Francisca Marcela da Silva Ribeiro, de 33 anos, no Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo, na manhã de domingo (6). Um homem de 32 anos que estava no estabelecimento também ficou ferido e foi socorrido. Conforme o site “UOL”, um policial militar flagrou a ação dos criminosos e reagiu, quando houve um tiroteio.

O caso aconteceu por volta das 6h30, na Rua Malvina Ferrara Samarone. Não há informações se os tiros que acertaram as vítimas foram disparados pelos bandidos ou pelo policial.

Francisca foi socorrida e levada ao Hospital Heliópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Já o homem ferido também foi encaminhado para uma unidade de saúde, mas não há outros detalhes sobre o estado de saúde dele.

Dois suspeitos pelo assalto fugiram do local, mas ficaram com ferimentos a bala e procuraram atendimento médico em um hospital. Logo, Pedro Henrique de Oliveira da Silva, de 20 anos, e Gustavo Pereira Bortolotti, de 22, foram presos. A defesa da dupla não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como “roubo tentado de veículo” no 26º Distrito Policial do Sacomã. “A autoridade policial requisitou exames periciais e registrou o caso como roubo de veículo, apreensão e entrega de objeto, morte suspeita e legítima defesa. A Polícia Militar acompanha as investigações”, destacou a pasta.

Em nota enviada ao “UOL”, a rede de postos de combustíveis informou que se solidariza com a família e amigos da vítima. “As autoridades e o Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência] foram imediatamente acionados, mas, infelizmente, a vítima não resistiu. Em respeito à família da vítima e aos funcionários, o posto permanecerá fechado nesta data”, declarou a empresa.