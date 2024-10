Furacão Milton se aproxima: veja a cronologia do fenômeno ganhando forma ao longo do dia (Figura ilustrativa gerada por meio de Inteligência Artificial - Freepik)

O furacão Milton deve atingir a Flórida em breve antes de atravessar o estado, gerando diversos sinais de alerta para residentes evacuarem e se protegerem em algumas cidades da região.

Com base em informações do canal WESH 2, afiliada da NBC nos EUA, trouxemos a cronologia dos fatos envolvendo o fenômeno ganhando forma no decorrer desta quarta-feira (9). As informações se estendem até o momento da publicação deste artigo.

20h Canal segue monitorando o avanço do furacão na Flórida.

18h50: Autoridades do Condado de Flagler compartilharam atualizações, além de reforçar instruções a residentes.

18h: Tornado começa a ganhar forma, sendo transmitido ao vivo pelo canal de televisão. Uma live no YouTube também foi compartilhada, a fim de registrar o surgimento do furacão Milton. Confira:

17h30: Biden, presidente dos EUA, discursa mais uma vez sobre o fenômeno.

17h: Milton se aproxima da costa da Flórida com ventos de 120 mph.

16h45: Caminhão é flagrado girando fora de controle na rodovia da Flórida enquanto Milton começa a atingir o estado.

16h30: Alertas de tornado continuam a aparecer na Flórida. Mais de 40 alertas foram emitidos em todo o estado nesta quarta-feira (9).

16h: Líderes do Condado de Volusia trouxeram atualizações sobre o caso.

15h30: Condados de Orange, Brevard e Osceola ficam sob alerta de tornado.

15h30: O refúgio de Sumter County Fairgrounds, responsável por abrigar cidadãos, atinge a capacidade máxima.

14h: Um alerta de tornado foi emitido para os condados de Osceola e Brevard até as 16h.

13h30: Ron DeSantis apresenta dicas de segurança de última hora enquanto os impactos de Milton começam a aumentar na Flórida.

13h: Alerta de tornado se espalha para os condados de Brevard, Lake, Orange, Seminole e Volusia.

11h: Centro Nacional de Furacões (NHC) diz que a velocidade do vento em Milton está caindo, mas o sistema ainda permanece na categoria 4.

