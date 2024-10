Moradores da Flórida devem escrever nomes nos braços no caso de serem mortos pelo furacão Milton

Em uma coletiva de imprensa, o xerife do Condado de Charlotte, Bill Primmell, solicitou que os moradores da Flórida presentes durante a passagem do furacão Milton registrem seus nomes no braço para serem identificados em caso de morte.

“Se você escolher ficar, encontre um marcador permanente. Escreva seu nome, sua data de nascimento e seu parente mais próximo em seu braço, para que saibamos quem você é e quem contatar”, comunicou o xerife durante coletiva nesta terça-feira (8). “Isso não é brincadeira”.

Ashley Moody, procuradora-geral da Flórida, reforçou as instruções de segurança: “Você provavelmente precisará escrever seu nome com marcador permanente em seu braço para que as pessoas saibam quem você é quando chegarem até você depois.”

O prefeito de Bradenton, Gene Brown, também solicitou o mesmo processo. Além dos nomes marcados nos braços, os moradores também decidiram identificar seus animais de fazenda, a fim de localizá-los após a passagem do furacão.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, moradores da região compartilharam vídeos inserindo paineis de madeira e outros itens de proteção como forma de sustentar o abrigo depois da passagem do Milton.

Confira um dos vídeos:

Estoques vazios nos supermercados

Por meio das redes sociais, cidadãos da Flórida compartilharam o estado dos supermercados das regiões. É possível ver as prateleiras vazias. Cidades como Tampa, Naples, Gainesville e Saint Cloud limitaram a quantidade de itens por morador, a fim de distribuir de forma igualitária sem que faltasse a outros moradores.

Alguns vídeos foram compartilhados no TikTok, revelando clientes dos supermercados completando seus carrinhos com itens necessários para sobrevivência como água e alimentos não-perecíveis. Além da limpa feita nos estabelecimentos, postos de combustíveis também formaram filas de horas para abastecimento. Um dos moradores relatou ter conseguido abastecer seu veículo no terceiro posto encontrado; entenda: