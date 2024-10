Brasileira de 15 anos idade na Flórida explica por que não evacuou para escapar de furacão Milton: ‘Moro sozinha’

Uma adolescente de 15 anos usou o TikTok para compartilhar a experiência de estar na Flórida sob a ameaça do furacão Milton, com a magnitude rebaixada recentemente para o nível 4. Na tarde desta quarta-feira (9), Bella Lelles registrou o vídeo na rede social.

“Moro sozinho na Flórida e hoje o Furacão Milton vai passar bem em cima da gente. Eu acho que todo mundo já sabe o que está acontecendo aqui na Flórida”, iniciou o vídeo.

De acordo com a jovem, ela mora cerca de 40 minutos de Tampa, cidade mais vulnerável em relação ao fenômeno, que recebeu ordem de evacuação por parte da prefeitura. No comunicado, a prefeita alertou os cidadãos da região em questão sobre risco de morte caso permaneçam.

No vídeo compartilhado no TikTok, a adolescente contou estar morando na escola onde estuda com outros estudantes, além de estar longe da família.

“Moro sozinha aqui na Flórida, meus pais estão no Brasil e eu moro na escola”, disse ela, explicando a impossibilidade de evacuar. Ainda no vídeo, ela contou que os estudantes estão dormindo no ginásio, além de temer o fenômeno pela classificação da categoria.

Assista ao vídeo:

Cidadãos da Flórida são instruídos a registrar nomes nos braços para identificar os corpos

O xerife do Condado de Charlotte, Bill Primmell, solicitou que os moradores da Flórida presentes durante a passagem do furacão Milton registrem seus nomes no braço para serem identificados em caso de morte, especialmente nas cidades mais vulneráveis.

“Se você escolher ficar, encontre um marcador permanente. Escreva seu nome, sua data de nascimento e seu parente mais próximo em seu braço, para que saibamos quem você é e quem contatar”, comunicou o xerife durante coletiva nesta terça-feira (8). “Isso não é brincadeira”.

