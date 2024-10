Rolo compressor perde o freio e atropela engenheira que trabalhava em obra da Petrobras

Rafaela Martins de Araújo, de 27 anos, era natural de Suzano, na Grande São Paulo e prestava serviço no galpão da Petrobrás como engenheira contratada pela MJ2 Construções, quando um rolo compressor perdeu o freio e a atropelou, nesta segunda-feira, em Macaé, no norte do Rio de Janeiro. A notícia é do G1.

De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, Rafaela teve traumatismo craniano e pequenas escoriações no corpo. Apesar de ter sido atropelada por um rolo compressor, ela não teve mais nenhuma fratura no corpo e chegou a ser levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) mais próxima, onde já chegou sem vida.

Seu corpo seguiu para São Paulo, onde a família fará o velório e o enterro.

A Petrobras emitiu uma nota lamentando o acidente:

Profundamente consternada, a Petrobras informa que a engenheira Rafaela Martins de Araújo, empregada da empresa MJ2, prestadora de serviços para a Petrobras, faleceu na manhã desta segunda-feira (7/10) em decorrência de um acidente com maquinário na estrada de acesso aos galpões do terminal de Cabiúnas, em Macaé.

A trabalhadora foi socorrida e transportada para a UPA Lagomar (local mais próximo), onde foi constatado óbito.

A família da vítima está recebendo assistência da Petrobras e da empresa MJ2. A Petrobras comunicou os órgãos competentes e irá formar uma comissão para investigar as causas do triste ocorrido.