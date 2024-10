Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe alta médica um ano após ser baleado

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau do Ultraje a Rigor, recebeu alta hospitalar após um ano internado no Hospital São Luiz, em São Paulo. Fora de perigo, o artista seguirá o seu tratamento em uma clínica de reabilitação.

A notícia foi confirmada por um comunicado publicado nas redes sociais do músico, que está na banda de rock desde 1999, onde Isabella Aglio, filha do músico, agradece ao carinho dos fãs e ao trabalho de todos os médicos envolvidos no tratamento hospitalar. Confira!

“Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui... Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho”.

O músico foi hospitalizado em setembro de 2023, após ser baleado na cabeça em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, e passar mais de quatro meses na UTI. Ao longo do tempo, ele passou por um procedimento chamado cranioplastia, que repara parte do crânio com uma prótese.

Segundo a filha de Mingau, o convênio médico do baixista do Ultraje a Rigor demorou para liberar a prótese, algo que aconteceu apenas com a decisão da Justiça. O músico também passou por sessões de reabilitação motora e funcional, onde mostrou uma pequena evolução nos movimentos das mãos e da face.

Quem baleou Mingau, o baixista da banda Ultraje a Rigor?

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, foi baleado quando passava de carro pela Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, em Paraty, local conhecido como ponto de venda de drogas, segundo a polícia, que prendeu um homem, cujo nome não foi divulgado.

Ele foi acusado de envolvimento nos tiros que atingiram a cabeça do músico. Após uma denúncia anônima, a polícia também encontrou uma casa na Ilha das Cobras que escondia uma grande quantidade de droga, armas e munições.