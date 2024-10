Hamas emite um forte alerta sobre os reféns um ano após o ataque a Israel

O movimento islâmico Hamas alertou esta segunda-feira que a situação dos reféns israelitas que mantém na Faixa de Gaza é “muito difícil”, um ano depois do ataque massivo que realizou contra o sul de Israel, em outubro de 2023.

Abu Obeida, porta-voz do braço armado do Hamas, declarou num vídeo divulgado pela organização que a condição dos reféns, tanto psicológica como de saúde, deteriorou-se consideravelmente: “Os israelitas teriam conseguido recuperar todos os seus reféns vivos. há um ano, mas agora a situação é muito mais grave.”

Naquele fatídico dia 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou uma ofensiva que deixou 2.200 mortos e 240 pessoas sequestradas em Israel. Dessas 240 pessoas, cem permanecem em cativeiro em Gaza e pelo menos 30 morreram nos últimos meses, segundo estimativas do governo israelita.

A técnica de “atrito” do Hamas

No mesmo vídeo, Abu Obeida afirmou que o Hamas está pronto para prolongar o conflito com Israel numa longa batalha de desgaste. “Nossa escolha é continuar travando uma guerra dolorosa e custosa para o inimigo”, disse o porta-voz.

Obeida defendeu os ataques de 7 de Outubro de 2023, descrevendo-os como uma acção “preventiva” para evitar um suposto ataque israelita às facções palestinianas na Faixa de Gaza. Além disso, agradeceu o apoio das milícias pró-Irão no Líbano, na Síria, no Iraque e no Iémen pelas suas ações contra Israel desde o início do conflito. Mencionou também dois ataques com mísseis balísticos lançados pelo Irão, embora estes não tenham causado danos significativos.

O porta-voz do Hamas também lançou duras críticas ao governo israelita, que descreveu como um “regime brutal e criminoso”, e também atacou os Estados Unidos, acusando-os de serem o principal apoiante de Israel através da prestação contínua de ajuda militar.