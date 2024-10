Autorização do retorno do X no Brasil causa alvoroço na rede social Bluesky; confira os memes

Após a autorização do retorno do X, antigo Twitter, no Brasil, dada no final da tarde desta terça-feira (8) por Alexandre de Moraes, internautas alvoroçaram nas redes sociais.

Por meio do Bluesky, rede social alternativa ao X, os internautas compartilharam diversos memes e manifestaram suas expectativas pelo retorno do site suspenso. Após Elon Musk regularizar a empresa pagando as multas estabelecidas e enviando representante legal, a plataforma voltará a funcionar a qualquer momento. Alguns usuários já relatam o retorno em seus dispositivos.

Confira alguns memes compartilhados na rede social:

O povo da Anatel assim agora passando fita isolante em todos os cabos do Twitter que cortaram mês passado



[image or embed] — Babi (@babi.net.br) October 8, 2024 at 5:16 PM

Retorno do X no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a reativação do X no Brasil, no final da tarde desta terça-feira (8), depois de quase um mês em que a rede social ficou suspensa no país.

Foi determinado que Elon Musk cumprisse com as decisões judiciais para o desbloqueio da rede social. Após o magnata atender as demandas e solicitar a reativação da plataforma, Moraes determinou o funcionamento do site no Brasil.

O X está suspenso desde 30 de agosto, após determinação de Alexandre de Moraes pela falta de cumprimento das leis de operação no Brasil. No entanto, poderá retornar a qualquer momento, haja vista a liberação dada pelo ministro do STF nesta terça-feira (8).

Na época da suspensão, a plataforma não teria cumprido com o prazo para atender a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A exigência determinava a indicação de um representante legal para a rede social no Brasil até então.

Desde que a ordem foi enviada a Elon Musk, dono da rede social, o bilionário reagiu à exigência do ministro por meio de memes, se negando a atender. O perfil oficial do X publicou um comunicado, afirmando que não atenderia o pedido de Moraes.