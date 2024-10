Apostador do interior de São Paulo leva a Quina desta segunda-feira

dinheiro no bolso

Uma única aposta feira na cidade de João Ramalho, no interior de São Paulo, foi a grande vencedora do sorteio da Quina desta segunda-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e o felizardo embolsou R$ 3.220.492,84.

ANÚNCIO

Os números sorteados foram 02, 19, 23, 33, 34

Foram premiados ainda no sorteio desta segunda-feira:

86 apostas que acertaram a quadra, cada uma com R$ 4.656,10

6.146 apostas que acertaram o terno, cada uma com R$ 62,04

128.364 apostas que acertaram apenas dois pontos, cada uma com R$ 2,97

AMANHÃ

A loteria retorna nesta terça-feira com prêmio de R$ 600 mil. A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h. Sorteio ocorre a partir das 20h.