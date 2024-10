Temperatura segue em elevação em SP até metade da semana, quando chega outra frente fria

A cidade de São Paulo amanheceu com o dia claro e o sol brilhando entre as nuvens. Após uma madrugada mais fria, com temperatura em torno de 14º C, a máxima podem passar dos 27º C, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. Mas quem pensa que uma nova onda de calor vai se instalar por dias está enganado. Uma nova frente fria chega à Capital no meio da semana trazendo chuva e frio.

ANÚNCIO

Por enquanto, a previsão é de que a umidade relativa do ar fique em torno de 45% nesta segunda-feira e não há previsão de chuva.

Nesta terça-feira o calor fica mais forte e rompe o patamar dos 30º C, derrubando a umidade do ar para valores próximos aos 30%

Na quarta o tempo muda novamente, com a temperatura caindo quase 10 graus e o dia nublado. A máxima não passa de 24º C e há possibilidade de garoa na parte na noite.

A quinta-feira também tem previsão de garoa durante boa parte do dia e os termômetros devem ficar na casa dos 23º C durante o dia.

FIM DA ONDA DE CALOR?

Ao que tudo indica o mês de outubro não será marcado por outra onda de calor intensa, como ocorreu nos meses anteriores e pelo menos nas próximas duas semanas a Grande São Paulo terá temperaturas amenas com maior índice de chuvas, de acordo com dados da Climatempo.