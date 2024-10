Eleições em SP: horário eleitoral gratuito volta na sexta-feira

A parti desta sexta-feira (11), o horário eleitoral gratuito volta à programação das rádios e Tvs em São Paulo, assim como as inserções de propaganda durante a programação, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo.

O horário eleitoral nas cidades que terão segundo turno será veiculado de segunda a sábado até o dia 25 de outubro. Cada candidato à prefeito terá 20 minutos diários, divididos em dois blocos de 10 minutos no rádio e na TV. Eles também terão direito a 25 minutos de propaganda diária de segunda a domingo, das 5h à 0h.

Ao contrário do que ocorre no primeiro turno, nesta fase o tempo de propaganda em rede será dividido igualitariamente entre os partidos, federações e coligações, iniciando pela candidatura com maior votação e alternando a ordem a cada programa.

Propaganda já está liberada

A partir das 17h desta segunda-feira, os candidatos que disputarão o segundo turno das eleições municipais já podem fazer publicidade com uso de alto-falantes, amplificadores e aparelhagem de sonorização

Os candidatos também podem fazer a distribuição de material gráfico, passeatas, carreatas e divulgações pagas na imprensa escrita e internet e propaganda eleitoral impulsionada nas redes sociais.