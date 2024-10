Assessoria de Leonardo se manifesta após cantor entrar em Lista Suja do trabalho escravo

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou a Lista Suja, um cadastro de empregadores de transparência relacionado ao trabalho escravo, nesta segunda-feira (7), por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho. No documento surge Emival Eterno da Costa, nome de batismo do cantor Leonardo, bem como outros 175 empregadores adicionados, somando 727 nomes na lista.

Técnicos do MTE operaram uma fiscalização na Fazenda Talismã, em Jussara (GO), na zona rural de Goiás, em 2023. O ministério considerou as pessoas encontradas em situação de “escravidão contemporânica”, relatando a rotina de seis funcionários que passavam a noite em uma casa abandonada sem água potável e banheiro apropriado.

Outro detalhe presente no documento aponta camas improvisadas com tábuas de madeiras e galões de agrotóxicos. Das seis vítimas, uma era menor de idade, com 17 anos até então. O ambiente também foi considerado com “odor forte e fétido”, além da presença de insetos e morcegos.

Defesa do cantor se manifesta

Segundo a assessoria de Leonardo ao jornal GLOBO, o caso ocorreu em uma área arrendada da propriedade do cantor, os trabalhadores foram indenizados pelo artista e os arrendatários foram responsabilizados na época.

“Essas terras estavam arrendadas para um produtor de soja. Tudo foi julgado. Leonardo, inclusive, pagou uma multa”, disse um dos representados do cantor ao GLOBO. A defesa do artista ainda afirmou que entrará com uma ação para tentar compreender o motivo em que Leonardo aparece na Lista Suja do MTE.

De acordo com o jornal GLOBO, a Fazenda Talismã, de Leonardo, avaliada em 60 milhões de reais, conta com cerca de mil hectares, onde existe a criação de gado e cavalo. Na parte de lazer, o local comporta quadras de vôlei e um lago localizado aos arredores da casa principal da família.