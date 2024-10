Casal é salvo de sequestro depois que a PM rastreou sinal de celular, na Zona Oeste de São Paulo

Um casal foi salvo de um sequestro depois que a Polícia Militar rastreou o sinal de um celular e localizou o cativeiro, no Jardim Boa Vista, na Zona Oeste de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira (4). Houve troca de tiros durante a abordagem e um dos criminosos morreu. Já outros dois comparsas tentaram fugir, mas colidiram o veículo em um poste na Vila Butantã, na mesma região, e acabaram detidos.

ANÚNCIO

Conforme informações da TV Globo, o casal contou que foi abordado pelos bandidos quando chegava de carro na casa da filha, na Vila Leopoldina, também na Zona Oeste de Capital. Os criminosos anunciaram o sequestro, dizendo que queriam dinheiro. Assim, passaram a rodar com as vítimas de carro, enquanto faziam transações bancárias. Depois, as levaram para um cativeiro.

Parentes das vítimas acionaram a PM, que passou a fazer buscas. Por meio do sinal do celular de uma delas, foi possível identificar o local em que elas eram mantidas. O casal ficou três horas sob o poder dos assaltantes, até que foi resgatado ileso.

Durante a abordagem, os bandidos reagiram e houve um tiroteio. Um dos suspeitos foi atingido e morreu ainda no local. Os outros dois tentaram fugir, mas, durante uma perseguição, eles sofreram uma colisão e acabaram sendo capturados.

A PM diz que outros três criminosos participaram do sequestro, mas conseguiram fugir. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial do Ceasa, sendo que a Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança da região que possam ter registrado a movimentação dos sequestradores.

Reportagem do “SBT News” mostrou o veículo que era dirigido pelos bandidos após o acidente (veja abaixo):