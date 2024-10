Mulher se defende de ataque e mata companheiro com grelha de churrasco, no litoral de São Paulo

Mulher matou companheiro com golpe de grelha de churrasco para se livrar de tentativa de feminicídio, no litoral de SP

Um homem de 41 anos morreu após levar um golpe com uma grelha de churrasco, no Guarujá, no litoral de São Paulo. A autora foi a esposa dele, que tem a mesma idade, que alega que apenas se defendeu de uma tentativa de feminicídio. Ao ser ouvida pela polícia, a mulher disse que o homem a ameaçava com uma faca, durante uma briga, e ela reagiu. Ele foi ferido na região do tórax e não resistiu.

O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (30), no bairro Vila Julia. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que ela e o companheiro, que estavam juntos há seis meses, começaram a discutir depois de um churrasco. Ambos tinham ingerido bebidas alcoólicas e passaram a brigar por conta de ciúmes.

Logo, o homem a teria agredido com um soco no queixo e ameaçar com uma faca. Com medo, ela disse que pegou a grelha de churrasco e a usou para se defender, atingindo o peito do companheiro com o utensílio. Ainda segundo o relato, o companheiro começou a sangrar e caiu no chão.

A Polícia Militar foi acionada, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Porém, o homem já foi encontrado sem vida pelos socorristas. Já a mulher foi levada ao Posto de Atendimento Médico (PAM) da Rodoviária, mas foi liberada após o atendimento.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado como tentativa de feminicídio, homicídio e legítima defesa na Delegacia de Guarujá. Não há confirmação se a mulher chegou a ser detida ou se foi liberada após prestar depoimento.