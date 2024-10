VÍDEO: Professora é agredida com tapas e socos por mãe de ex-aluno, no litoral de São Paulo

Professora foi atacada com socos e tapas por mãe de ex-aluno, em São Vicente. no litoral de SP

Uma mulher de 28 anos é suspeita de agredir uma professora, de 58, em uma escola municipal de São Vicente, no litoral de São Paulo. Um vídeo mostra quando a agressora, que é mãe de um ex-aluno da instituição, partiu para cima da vítima dando tapas e socos (assista abaixo). A docente envolvida no caso está afastada das funções, enquanto a suspeita é investigada por agressão e desacato.

O caso aconteceu na última segunda-feira (30), na Escola Municipal de Educação Infantil Antônio Pacífico, que fica na Rua Anadir Dias de Carvalho, no bairro Jóquei Clube. As agressões teriam começado ainda dentro da unidade escolar e elas foram para o lado de fora. As duas foram filmadas enquanto discutiam, sendo que a professora, que usava um vestido rosa, foi atacada com socos e tapas.

Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu a denúncia sobre a agressão por volta de 12h30 de segunda-feira. Uma equipe de patrulhamento foi enviada ao local, sendo que lá os agentes presenciaram novas cenas de violência e constataram que veículos que estavam estacionados na rua teriam sido vandalizados pela mãe do ex-aluno.

“A Secretaria de Educação de São Vicente (Seduc) está apurando todos os fatos e prestando todo apoio à professora agredida. Até o momento, o que se sabe é que a responsável é mãe de um ex-aluno da professora agredida”, disse a pasta.

A prefeitura destacou que não concorda nem aceita atos de violência contra professores e demais servidores públicos. “Essa mesma mulher ofendeu e atacou outras pessoas”, esclareceu a Seduc, que ainda informou que a professora está afastada das funções.

O caso foi encaminhado ao 2º Distrito Policial (DP) de São Vicente, sendo que a agressora é investigada por agressão e desacato. “O caso foi registrado no 2ºDP de São Vicente que realiza diligências visando à localização da autora e o devido esclarecimento dos fatos”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).