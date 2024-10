Um sobrevivente do massacre do Hamas em 7 de outubro matou um dos agressores de Tel Aviv

Lev Kreitman, sobrevivente do massacre perpetrado pelo Hamas no festival de música Nova nos atentados de 7 de outubro, teria conseguido matar um dos autores do atentado numa estação de trem no bairro de Jaffa, em Tel Aviv, na terça-feira, em que sete pessoas morreram.

ANÚNCIO

Isto foi confirmado pelo Ministro da Segurança Nacional de Israel, o ultranacionalista Itamar Ben Gvir, que destacou que Kreitman carregava a sua própria arma, razão pela qual se apresentou para elogiar a reforma legislativa que ele próprio promoveu para flexibilizar o acesso às armas. .

Segundo o jornal britânico The Telegraph, Kreitman é reservista do exército israelense.

“Lev Kreitman, um herói israelense que ontem neutralizou o terrorista no terrível ataque de Jaffa. “Lev também é um sobrevivente do Festival Nova, onde agiu bravamente sob o inferno e salvou muitas vítimas”, disse Ben Gvir numa publicação no seu perfil oficial na rede social X.

“Há meio ano apresentou um pedido de licença privada de armamento na sequência da reforma que promovemos e na qual mais de 120 mil pessoas se armaram com armas pessoais. Vá e arme-se, isso salva vidas”, sublinhou o ministro da Segurança Nacional, conhecido pelas suas posturas expansionistas e beligerantes.

Como foi o ataque em Tel Aviv?

A Polícia de Israel confirmou que pelo menos sete pessoas morreram no ataque perpetrado por dois homens armados que entraram em um ônibus em Jaffa, onde abriram fogo antes de dispararem também no meio da rua. Ambos os atacantes foram rapidamente “neutralizados”.

O ataque ocorreu antes de quase 200 mísseis lançados pelo Irão atingirem o território israelita, incluindo Tel Aviv.

Kreitman, por sua vez, deu declarações à rádio e televisão públicas KAN nas quais reconheceu ter agido contra os agressores. “Saí de casa porque não tinha nada para comer (...) quando saí da loja rapidamente percebi que era um ataque e tentei fazer o melhor que pude”, explicou.