Netanyahu afirma que o Irã cometeu “um erro grave” e que eles “pagarão” pelo ataque com mísseis

O Primeiro Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou o Irã de que cometeu “um erro grave” ao lançar seu ataque de mísseis em território israelense, enquanto também afirmou que Teerã “pagará” as consequências de um ataque que foi em grande parte repelido pela resposta do sistema de defesa aérea israelense e pela colaboração dos Estados Unidos.

"Irã cometeu um grande erro na noite passada, e vai pagar por isso. O regime iraniano não entende nossa determinação de nos defender e eliminar nossos inimigos (...) Aparentemente, há alguns em Teerã que não entendem. Eles vão entender", afirmou Netanyahu em um discurso postado em seu perfil oficial nas redes sociais.

Assim, o líder israelense indicou que seu governo adere à regra de que quem ataca Israel deve estar preparado para receber uma resposta, e que essa norma se aplica não apenas à situação em Gaza e na Cisjordânia, mas também à "linha de fogo" no Líbano, Síria e Irã.

"Hoje mais do que nunca, as forças da luz no mundo devem se unir e trabalhar juntas contra o regime sombrio que é a fonte de terror e mal em nossa região. Elas devem apoiar Israel. A escolha do mundo nunca foi tão clara", enfatizou Netanyahu, comprometendo-se mais uma vez a alcançar "todos os objetivos da guerra".

Netanyahu também culpa o Irã pelo ataque em Tel Aviv.

Por outro lado, Netanyahu dedicou algumas palavras em solidariedade às famílias dos seis falecidos e aos nove feridos no ataque que ocorreu nesta terça-feira à tarde em uma estação de bonde em um bairro de Tel Aviv.

"Assim como no ataque de míssil, por trás deste bombardeio também há uma mão assassina e intencional. Ela vem de Teerã", afirmou o líder israelense, atribuindo diretamente a responsabilidade pelo tiroteio ao regime iraniano.

A Polícia de Israel detalhou que o tiroteio ocorreu por volta das 19h (hora local) e que dois "terroristas" estavam envolvidos, os quais foram posteriormente "neutralizados" pelos agentes na área.

O comandante da polícia do distrito de Tel Aviv, Haim Sergof, detalhou que os dois agressores embarcaram no trem, onde dispararam vários tiros. Eles então desembarcaram do trem e continuaram atirando na rua.