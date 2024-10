Lotofácil: apostador de São Paulo fatura R$ 2.148.711,53

Duas apostas levaram o prêmio do sorteio desta terça-feira da Lotofácil, uma de Porto Alegre, no RS, e a outra da cidade de São Paulo, e ambas ganharam da loteria um prêmio individual de R$ 2.148.711,53.

ANÚNCIO

Os números sorteados para a Lotofácil foram:

01, 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24

MAIS PREMIADOS

Também levaram um dinheirinho para casa os apostadores que acertaram 14 números no sorteio de ontem. No total foram 277 apostas e cada uma delas faturou R$ 2.018,48. Na faixa dos 13 acertos, 11.691 apostas ganharam, cada uma, R$ 30.

SORTEIO ESPECIAL

Hoje e Lotofácil tem um sorteio especial com final 0, quando os prêmios são maiores que os habituais. Nesta quarta-feira, o apostador que acertar as 15 dezenas pode levar para casa R$ 5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer a essa bolada é necessário fazer sua aposta até 19h nas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

A partir das 20h o apostador já pode acompanhar todos os sorteios das loterias da Caixa ao vivo pelo canal no Facebook e Youtube.