Eleições 2024: celular deve ser deixado com mesário antes de votar

Neste domingo cidadãos de todo país devem se dirigir às suas respectivas zonas eleitorais munidos de seus títulos para votarem para prefeito e vereador de suas cidades.

Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os aparelhos celulares não devem entrar nas cabines de votação, por isso antes de entrar na cabine, o cidadão deverá retirar seu celular e deixar com o me sário.

Isso por que o uso do celular no momento da vedação é proibido por lei para garantir o sigilo do voto, Não pode celular ou qualquer equipamento capaz de gravar imagens.

Quem se recusar a deixar o celular com o mesário, segundo determina a legislação, ficará impedido de votar e terá anotado na ata da seção que o eleitor se recusou a entregar o celular.

CRIMES ELEITORAIS

Outras práticas que devem ser evitadas na eleição deste domingo são a boca de urna, transporte irregular de eleitores, compra de voto e corrupção eleitoral, consideradas crimes eleitorais que podem levar o infrator a ser preso em flagrante no dia da eleição.