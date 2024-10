Pitbull ataca e mata criança de 1 ano e 4 em Rondônia, veja outro ataque de cão dessa raça

Mais uma criança foi vítima de um ataque fatal de um cão da raça de Pitbull, desta vez na cidade de Presidente Médici, em Rondônia, onde um bebê de apenas 1 anos e 4 meses foi morta no quintal da cada dos avós, na última segunda-feira.

De acordo com a polícia, a criança brincava próximo a um pé de abacate quando foi atacada pelo animal, que estava amarrado. A criança ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

OUTRO ATAQUE

Outro ataque registrado contra crianças aconteceu no domingo, quando dois irmãos — uma criança de 6 anos e um adolescente de 13 — foram atacados no último domingo, no meio da rua, na cidade de Brejo de Paraíba, na Paraíba.

De acordo com os vídeos de segurança, os irmãos andavam de bicicleta quando o pitbull se aproximou e atacou um dos irmãos, de 6 anos. O mais velho tentou afastar o animal e foi mordido em várias partes do corpo.

A gritaria das crianças chamou a atenção dos vizinhos, que correram para conter o animal e só parou quando uma mulher, vizinha da dona do animal, correu e o segurou. “Acho que ele não me mordeu por me reconhecer, reconheceu minha voz”, disse a agente de saúde Edna Alexandre.

Por que pitbulls atacam crianças?

Segundo a maioria dos adestradores, os pitbulls têm um instinto de caça muito forte e entendem tudo que se movimenta como uma possível presa, mas a agressividade do cão não tem muito a ver com a genética e sim com o ambiente onde ele é criado e os estímulos que recebe de seus donos. Alguns animais, quando mimados demais, por exemplo, perdem o senso de limites, afirmam os adestradores.