Licenciamento SP: começa prazo para placas 7 e 8

Começou hoje, de acordo com o calendário do Detran-SP, o prazo para motoristas de São Paulo com carros de placa final 7 e 8 quitarem a taxa do licenciamento anual obrigatório. O valor da taxa em 2024 é única, de R$ 160,22.

ANÚNCIO

Como pagar?

Nos últimos anos a Secretaria da Fazenda de São Paulo tem buscado formas de tornar o pagamento de taxas e impostos mais simples para os cidadãos. No caso do licenciamento, basta informar em qualquer banco conveniado (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander) o número do Renavam e efetuar o pagamento, que pode ser feito nos guichês, caixa de autoatendimento, Internet Banking e aplicativo.

O Detran-SP esclarece que veículos com pendências, como multas e IPVA, não podem ser licenciados até que todas as pendências sejam pagas e dadas as respectivas baixas no sistema da autarquia.

e-CRLV

Uma vês pago o imposto, é necessário fazer o download do comprovante de quitação, que deve ser mantido no celular ou impresso em papel sulfite A-4 para apresentação, caso seja solicitado pelas autoridades.

O que acontece se não pagar?

Motoristas que forem flagrados com licenciamento atrasado são multados em R$ 293,47 e têm seu carro apreendido para o pátio do Detran-SP, além de levar sete pontos na CNH. Para recuperar o veículo, o motorista deverá pagar todos os impostos atrasados, a multa, a taxa de remoção do veículo e a diária do pátio do Detran. No ano passado, de acordo com a autarquia, no Estado de São Paulo foram 125 mil carros apreendidos por falta de licenciamento.