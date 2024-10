Irã lançou mísseis contra Israel em retaliação pela morte de líderes do Hezbollah e do Hamas

As pessoas se refugiam ao lado de uma estrada enquanto soa uma sirene que avisa sobre mísseis entrantes disparados do Irã em uma rodovia em Shoresh, entre Jerusalém e Tel Aviv em Israel, na terça-feira, 1 de outubro

O Irã disse que lançou dezenas de mísseis contra Israel na terça-feira, em uma forte escalada do conflito que tem durado meses entre Israel e as milícias apoiadas pelo governo iraniano, Hezbollah e Hamas. O ataque seria em retaliação pela morte de vários líderes dessas organizações, incluindo Hassan Nasrallah.

Não houve relatos imediatos de vítimas enquanto Israel ordenava aos residentes que se dirigissem aos abrigos antiaéreos e as sirenes de ataque aéreo soavam por todo o país.

Foram ouvidas uma série de explosões que abalam janelas em Tel Aviv e perto de Jerusalém, embora não estivesse claro imediatamente se os sons vinham de mísseis que atingiram ou foram interceptados pelas defesas israelenses, ou ambos.

Israel e Estados Unidos alertaram que haveria severas consequências em caso de um ataque a Israel por parte do Irã. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris monitoraram o ataque a Israel a partir da Sala de Situações da Casa Branca.

O Irã assumiu a responsabilidade pelo lançamento de dezenas de mísseis balísticos contra Israel. A declaração foi feita em um comunicado lido na televisão estatal.

Em sua declaração, o Irã mencionou o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e o general da Guarda Revolucionária, Abbas Nilforushan, ambos mortos em um ataque aéreo israelense na semana passada em Beirute. Também mencionou Ismail Haniyeh, um alto líder do Hamas, que foi morto em Teerã em um suposto ataque israelense em julho. Advertiu que este ataque representava apenas uma "primeira onda", sem fornecer mais detalhes.

Alerta em Israel devido ao lançamento de mísseis

As alertas soaram em Israel após um dia de ataques com foguetes e mísseis do Líbano, onde o exército israelense afirma ter iniciado operações terrestres limitadas contra o Hezbollah.

A ordem de refúgio foi enviada para telefones celulares e anunciada na televisão nacional.

Os ataques aéreos e com artilharia de Israel atingiram aldeias no sul do Líbano, cujos habitantes receberam ordens de evacuação, e combatentes do Hezbollah responderam disparando uma salva de foguetes contra Israel. Até o momento, não se sabe o número de vítimas à medida que os combates se intensificavam, assim como as ocupações de uma guerra regional mais ampla.

O porta-voz do exército israelense, o vice-almirante Daniel Hagari, disse que o sistema de defesa aérea do país estava em pleno funcionamento detectando e interceptando as ameaças. "No entanto, a defesa não é hermética", disse.

Um alto funcionário da Casa Branca alertou sobre "consequências graves" se o Irã lançasse um ataque com mísseis balísticos contra Israel. Os navios e aviões americanos já estão posicionados na região para ajudar Israel em caso de um ataque do Irã.

O Hezbollah nega invasão de Israel, mas o exército mostra vídeo das operações.

O grupo político-paramilitar Hezbollah negou que as tropas israelenses tivessem entrado no Líbano, mas horas depois o exército israelense anunciou que também havia realizado dezenas de incursões terrestres no sul do Líbano há quase um ano.

Israel divulgou um vídeo no qual supostamente se viam seus soldados intervindo em casas e túneis onde o Hezbollah guardava armas.

Um oficial militar israelense disse que as tropas envolvidas na última incursão estavam a uma curta distância a pé da fronteira, focando em aldeias a centenas de metros de Israel. O oficial, que falou sob condição de anonimato de acordo com as regulamentações militares, afirmou que não houve confrontos com combatentes do Hezbollah.