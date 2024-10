Calor excessivo faz Defesa Civil decretar novo alerta para baixa umidade do ar em São Paulo

Mais uma vez o calor excessivo causado pela massa de ar quente que paira sobre o centro-sul do país fez a Defesa Civil emitir um alerta de “Atenção” para as altas temperaturas e também para a baixa umidade relativa do ar nas próximas horas.

ANÚNCIO

Na cidade de São Paulo, os termômetros chegaram a 31,3º C, mas há expectativa de que a máxima pode marcar 35ºC nas próximas horas. Já a umidade relativa do ar oscila em torno de 35,7%, mas em função da temperatura ainda em elevação pode chegar aos 20%, valor muito abaixo ao aconselhado pela Organização Mundial de Saúde.

ATÉ QUANDO VAI O CALOR

O calor continua forte em São Paulo pelo menos até o final de quarta-feira, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. À noite, uma nova frente fria se aproximará do estado pelo litoral, trazendo chuvas isoladas, rajadas de vento e baixando a temperatura.

Na quarta os termômetros ainda seguem marcando algo em torno de 36º C durante o dia, com sol intenso e sensação de abafamento. A umidade despenca durante todo o dia e somente no período da noite a nebulosidade aumenta, mas não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.

RISCOS DA BAIXA UMIDADE

Nos dias de baixa umidade, a Prefeitura de São Paulo recomenda que as pessoas se protejam do sol, mantenham os ambientes internos úmidos com vaporizadores e toalhas molhadas, bebam bastante água e evitem exercícios físicos entre 11h e 17h, com atenção especial para crianças e idosos.