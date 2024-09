Homem morre em festa no centro de São Paulo após facada de segurança

Um homem de 35 anos morreu em uma festa no centro de São Paulo após se envolver em uma briga com o segurança do local.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o suspeito disse que foi agredido pela vítima e reagiu com um canivete. Ele foi preso em flagrante e segue detido, de acordo com a Polícia Civil.

Conforme matéria do Terra, caso ocorreu na noite do último sábado (28) durante a ‘Festa Mais’, que estava sendo realizado na Central 1926, casa de show localizada na Praça da Bandeira, região central de São Paulo.

Ainda segundo o texto, o segurança, de 32 anos, foi acionado para separar uma briga entre frequentadores.

“Após a situação ser controlada, o segurança e a vítima fatal, um homem de 35 anos, discutiram”, informou a SSP por meio de nota.

Em depoimento à polícia, o suspeito informou que reagiu após ser agredido.

A emergência chegou a ser acionada, porém a vítima não resistiu e morreu ainda no local.

Em comunicado no Instagram, o evento informou que o segurança fazia parte de uma equipe terceirizada. “Esclarecemos também que o espaço da Central 1926 havia sido alugado para a realização da Festa Mais, se tratando de um evento privado”.

Veja o comunicado publicado pela Central 1926 após o ocorrido:

“A Central 1926 lamenta profundamente o ocorrido na noite do dia 28/09/2024 e ressalta que está em contato com a família da vítima e os produtores da festa MAIS a fim de prestar todo o apoio e suporte necessários.

Esclarecemos também que o espaço da Central 1926 havia sido alugado para a realização da Festa Mais, se tratando de um evento privado. A empresa de segurança responsável é terceirizada, chamada MEGA serviços (HENRIQUE SENISE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS). Nós da Central 1926 suspendemos imediatamente toda e qualquer prestação de serviços com a mesma.

Durante mais de 02 (dois) anos de funcionamento, realizamos centenas de eventos de caráter de entretenimento, publicitários e corporativos, sendo o respeito e segurança do público pilares principais.

Nunca enfrentamos nada parecido, tratando-se de um caso isolado, trágico e, consequentemente, lamentável para todos nós.

Informamos que a CENTRAL 1926 está colaborando com as investigações junto as Polícias Militar e Civil para que os fatos sejam apurados e esclarecidos”.

