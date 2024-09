Taylor Swift vs. Elon Musk: o que você precisa saber sobre a nova batalha política nos EUA

Os EUA é um país onde a linha entre realidade e ficção costuma ser tênue, mas a campanha para estas eleições presidenciais é praticamente um meme. Acontece que figuras tão influentes como Taylor Swift e Elon Musk estão ditando tendências não só na música e tecnologia, mas também na campanha eleitoral.

Enquanto Taylor mobilizou sua enorme base de seguidores jovens para apoiar Kamala Harris, Elon Musk se tornou um dos porta-vozes mais visíveis do radicalismo conservador que apoia Donald Trump.

Este tipo de batalha deixa claro que as celebridades não influenciam apenas no que ouvimos ou usamos, mas também em como votamos.

Ícones milionários e influência eleitoral

Taylor Swift mostrou seu apoio a Kamala Harris, candidata democrata, após o debate presidencial em 10 de setembro, no qual a vice-presidente se destacou diante de Donald Trump. Swift não hesitou em usar sua poderosa plataforma para encorajar seus seguidores a participarem politicamente. Em resposta, Trump não demorou em lançar um ataque direto de sua rede social Truth: "Odeio Taylor Swift!".

Do outro lado do espectro, Elon Musk manifestou seu apoio a Donald Trump e, segundo fontes próximas, Trump até teria insinuado que gostaria de tê-lo em seu governo. Desde que Musk adquiriu a X (anteriormente Twitter), ele tem aproveitado seu controle sobre essa plataforma para amplificar discursos conservadores, alimentando teorias conspiratórias e fomentando tensões na sociedade americana.

A polarização para outro nível

Este confronto entre Swift e Musk reflete um fenômeno mais amplo: a crescente polarização política nos Estados Unidos, onde cada vez mais figuras públicas tomam partido de forma aberta: Swift, com sua inclinação pelo progressismo democrata, e Musk, abraçando a retórica mais extrema do trumpismo, se destacam como símbolos de duas visões antagônicas.

Dito isto, e apesar de suas diferenças, ambos compartilham algo em comum: representam uma elite econômica que, embora influencie na política, ainda está distante das preocupações cotidianas da maioria de seus seguidores.

A participação de figuras bilionárias no jogo eleitoral levanta uma questão desconfortável: quem realmente está representando os interesses dos cidadãos?

Estamos diante do fim da política tradicional?

A relação entre celebridades e política não é algo novo nos EUA. O país tem visto estrelas de cinema, música e televisão entrarem na cena política há décadas. Um claro exemplo disso é o próprio Donald Trump, que antes de chegar à Casa Branca já era uma celebridade graças à sua participação no reality show O Aprendiz.

Agora, com o alcance massivo das redes sociais, essa influência atingiu níveis sem precedentes. Musk, ao assumir o controle da X e transformá-la em sua própria plataforma para a promoção de ideias conservadoras, levou o fenômeno a um patamar mais elevado.

Dessa forma, o que antes se limitava a discursos em eventos ou entrevistas, hoje chega diretamente a milhões de pessoas em tempo real.

O futuro da política de mídia

A "batalha" entre Taylor Swift e Elon Musk é, em última instância, um reflexo do novo cenário político americano: um onde as estrelas podem influenciar tanto ou mais do que os próprios políticos. A questão é se esse tipo de participação ajuda ou distorce a democracia.

Estamos testemunhando o surgimento de uma nova forma de fazer política ou simplesmente a consolidação de uma tendência que beneficia as elites?

A verdade é que, na próxima eleição, não apenas votaremos nos candidatos, mas também nas ideias que essas figuras influentes promovem, que, a partir de suas mansões luxuosas e eventos exclusivos, parecem ditar o que está sendo debatido nas urnas.

É saudável depender de influenciadores políticos?

Com a crescente participação de figuras públicas no campo político, surge uma pergunta fundamental: é saudável que o voto de milhões de pessoas seja tão influenciado por celebridades? Embora o poder dessas personalidades para mobilizar e gerar interesse na política seja inegável, também existe o risco de que as campanhas se tornem espetáculos midiáticos, onde o carisma e a fama pesem mais do que as propostas e o debate político sério.

Segundo especialistas, esse fenômeno de “celebridades políticas” também destaca um desafio crescente: a desconexão entre as elites influentes e a cidadania comum. Tanto Swift quanto Musk vivem em um mundo de privilégios, onde problemas cotidianos como inflação, acesso à saúde ou educação não fazem parte de sua realidade.