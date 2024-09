Oito entre as 10 cidades mais seguras do país ficam no estado de São Paulo, aponta levantamento

Um levantamento feito pelo guia imobiliário MySide, que considera a taxa de assassinatos a cada 100 mil habitantes, revelou quais são as cidades mais seguras do Brasil. Entre os 10 primeiros municípios citados no ranking, oito são do estado de São Paulo. Valinhos lidera a lista, com 0,9 assassinatos a cada 100 mil habitantes (veja o ranking abaixo).

As cidades de Botucatu, Tatuí, Sertãozinho, Várzea Paulista, Indaiatuba, Votorantim e Santana de Parnaíba também são citadas como as mais seguras de São Paulo.

O estudo foi feito a partir de análises do Painel de Monitoramento de Mortalidade da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde, e do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na análise das 30 cidades brasileiras mais seguras, outros 15 municípios paulistas aparecem: Ribeirão Pires, São Caetano do Sul, Santa Bárbara d’Oeste, Araraquara, Americana, Paulínia, Itatiba, Jundiaí, Mauá, Francisco Morato, Bragança Paulista, Itu, Atibaia, Salto e Leme.

O levantamento ainda fez uma análise sobre a segurança nas praias brasileiras, sendo que três delas estão no litoral paulista: Santos (9,1 assassinatos/100 mil habitantes), Itanhaém (10,4 assassinatos/100 mil habitantes) e Praia Grande (10,5 assassinatos por 100 mil habitantes).

Confira o ranking das cidades mais seguras abaixo: