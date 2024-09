O filme de ação que a Netflix resgatou do esquecimento e está arrasando em todo o mundo

Todas as semanas novos filmes, séries, minisséries e documentários estão sendo lançados na Netflix, renovando o vasto catálogo da plataforma e buscando se tornar os novos sucessos do serviço de streaming.

E isso foi exatamente o que uma fita de ação que havia caído no esquecimento conseguiu, mas que agora está entre as mais assistidas.

O filme que está arrasando na Netflix

“O Assassino: o Primeiro Alvo”, um filme dirigido por Michael Cuesta, um homem com experiência no mundo da ação com filmes como “Kill the Messenger” e episódios de séries como “Homeland” e “Dexter”.

O Assassino: o Primeiro Alvo Filme de ação (CBS Films / Lionsgate)

"Depois de Mitch Rapp sofrer uma dolorosa perda em um ataque terrorista, sua sede inabalável de vingança chama a atenção da CIA."

Assim descreve a plataforma esta produção, que passou despercebida em sua estreia nos cinemas em 2017, mas agora está arrasando no serviço de streaming.

Dentro do elenco, destacam nomes como Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch e Charlotte Vega.

Apesar do sucesso do filme na plataforma, a crítica deu avaliações mistas. Sheri Linden, do The Hollywood Reporter, afirmou que a produção está "bem executada (...) O filme impacta em termos de ação e sangue, mas é basicamente um entretenimento bem polido".

Por outro lado, o Radio Times apontou que "o título genérico é um indicador confiável da falta de conteúdo do filme (...) Todo o impacto e a polidez que o diretor traz são enfraquecidos pelas inúmeras falhas de roteiro".

Desta forma, se quiser assistir a um filme de ação divertido que conta com um elenco interessante e está fazendo sucesso entre os usuários, “O Assassino: o Primeiro Alvo” é uma ótima opção para aproveitar na Netflix.