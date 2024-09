O conselho que Taylor Swift deu a Travis Kelce antes de sua estreia como ator em ‘Grotesquerie’

Nesta quarta-feira, estreou ‘Grotesquerie’, a mais recente produção de Ryan Murphy que já começou a gerar comentários de diferentes lados. Um deles certamente gira em torno da série sendo a estreia como atriz de Travis Kelce e, diante disso, o produtor revelou que a namorada do atleta, a cantora Taylor Swift, teria dado um conselho a ele.

"Um detetive e uma freira investigam uma série de crimes atrozes que parecem pessoais, enquanto lidam com problemas pessoais e descobrem uma sinistra rede que levanta mais perguntas do que respostas", é a sinopse desta nova série do famoso - e polêmico - criativo que, além de contar com Kelce, também tem a participação de Niecy Nash-Betts como a detetive Lois Tryon, Courtney B. Vance como Marshall Tryon, Lesley Manville como a enfermeira Redd, Micaela Diamond, Nicholas Alexander Chavez e Raven Goodwin, entre outros.

Qual foi o conselho que Taylor Swift deu a Travis Kelce para sua participação em 'Grotesquerie'?

O produtor de 58 anos contou que ouviu apenas coisas incríveis sobre o atleta em relação a Swift, a quem ele também admitiu ter grande afeição, e sobre o jogador de futebol de Kansas City, ele garantiu que é “uma estrela”: “Uma estrela é uma estrela, e ele é uma estrela. Ele é muito carismático e inteligente, é muito agradável”, disse.

“Ele tinha muita disciplina e é tudo o que se precisa que ele seja”, disse Murphy. “Ele é um líder, mas também pode ser doce e encantador. Sempre o primeiro a chegar ao set e o último a sair, ele tinha uma ótima equipe ao seu redor”.

Murphy revelou que ele "inventou" algo para dar a Kelce na série, já que o jogador de futebol tinha um pequeno espaço em sua agenda e para o produtor foi "uma honra trabalhar com ele".

‘A Grotesquerie’ teve uma estreia dupla de episódios na quarta-feira na FX e na quinta-feira no Hulu. O próximo, que será o terceiro da primeira temporada (que terá um total de 10), será lançado em 2 de outubro.