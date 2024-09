Israel diz ter matado outro líder do Hezbollah em um ataque aéreo

O exército israelense disse no domingo que matou outro oficial de alto escalão do Hezbollah em um ataque aéreo.

O exército disse que havia matado Nabil Kaouk, o número dois do Conselho Central do Hezbollah, em um bombardeio no dia anterior. O grupo político e militar não fez comentários.

Vários comandantes do Hezbollah morreram em ataques israelenses nas últimas semanas, incluindo o líder do grupo, Hassan Nasrallah, que faleceu na sexta-feira em Beirute. O Hezbollah confirmou no domingo a morte de outro comandante, Ali Karaki, no ataque que matou Nasrallah.

O grupo também foi alvo de um sofisticado ataque aos seus bipers e walkie-talkies, e na última semana Israel realizou rodadas de bombardeios em grande parte do Líbano. O Hezbollah continuou lançando centenas de foguetes e mísseis ao norte de Israel, mas a maioria foi interceptada ou caiu em áreas abertas.

Kaouk era um membro veterano do Hezbollah desde a década de 1980 e havia servido como comandante militar do grupo no sul do Líbano. Os Estados Unidos impuseram sanções contra ele em 2020. Até o momento, o Hezbollah não havia confirmado sua morte.

Entretanto, o número de deslocados pelo conflito no sul do Líbano mais do que dobrou, ultrapassando as 211.000 pessoas, de acordo com as Nações Unidas.

Mais de 700 pessoas morreram no Líbano desde 23 de setembro, quando Israel intensificou seus ataques em diferentes partes do país e forçou dezenas de milhares de pessoas a fugir de suas casas no sul do Líbano, no vale oriental de Bekaa e em um subúrbio ao sul de Beirute conhecido como Dahiyeh.

Hezbollah e Israel trocam fogo quase diariamente desde o início da guerra entre Israel e o Hamas após o ataque liderado pelo grupo armado palestino em Israel em 7 de outubro, o que tem aumentado o medo de uma guerra regional.

Dez pessoas morreram em outro bombardeio israelense em Al-Ain, uma aldeia no nordeste do país, de acordo com a agência estatal de notícias libanesa. Seis corpos foram recuperados dos escombros e os trabalhos para retirar os outros cinco continuavam, informou a agência.

No sul do Líbano, a Associação Islâmica de Escoteiros Risala informou que cinco de seus membros morreram enquanto estavam cumprindo suas funções. Quatro dos homens falecidos eram da cidade do sul de Tayr Debba, enquanto o quinto era da vizinha Kabrikha.

O exército israelense disse que estava realizando ataques contra alvos do grupo político e militar no Líbano.