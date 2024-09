Caso do acidente com Porsche em SP: motorista vai enfrentar júri popular

Câmeras corporais dos PMs mostram momento em que Fernando Sastre, 24, foi liberado sem fazer teste do bafômetro

A Justiça de São Paulo decidiu que o empresário Fernando Sastre Filho será levado a júri popular pelo acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Viana e feriu gravemente seu amigo, Marcus Rocha, que estava sentado ao seu lado na Porsche azul no dia do acidente, em 31 de março, em uma avenida da zona leste da Capital.

Sastre Filho é acusado de dirigir embriagado e em alta velocidade (136 km/h) e vai responder por homicídio por dolo eventual por assumir o risco de matar. Ele segue em prisão preventiva na penitenciária de Tremembé desde 6 de maio e já teve cinco pedidos de habeas corpus negado.

A data do julgamento ainda não foi informada, mas Fernando Sastre será julgado no Fórum Criminal da Barra Funda, na Capital, e sete jurados deverão decidir se ele é culpado ou inocente. Se for considerado culpado, pode pegar até 30 anos de prisão.

Na decisão de levá-lo a júri popular, o juiz Roberto Zanichelli Cintra entendeu que os depoimentos, laudos periciais e testemunhas atestam que o jovem dirigia a Porsche em alta velocidade. “Existem suficientes indícios de autoria por parte do réu nos delitos ora apurados”, escreveu o juiz.