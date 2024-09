Veja os números da Lotofácil, concurso 3206

dinheiro no bolso

Os apostadores que acertarem as 15 dezenas sorteadas pela Caixa para a Lotofácil podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Veja as 15 dezenas da Lotofácil:

04, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25

6 GANHADORES

No sorteio de ontem seis apostas dividiram o prêmio da loteria. Os ganhadores do prêmio principal faturaram, cada um, o valor de R$ 659.787,69. As apostas ganhadores foram feitas nas cidades de Campinas (SP), Cuiabá (MT), União da Vitória (PR), Niterói (RJ), Três Arroios (RS) e Blumenau (SC).

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.