‘Tarado da bike’: mulheres denunciam homem por importunação sexual na Zona Sul de São Paulo

Moradoras da região do Sacomã, na Zona Sul de São Paulo, procuraram a polícia para denunciar a ação de um homem que está sendo chamado de “tarado da bike”. O suspeito em questão foi flagrado em um vídeo no momento em que parou na frente do portão de uma casa e ficou se masturbando (assista abaixo). Segundo os relatos, ele comete esse ato várias vezes no mesmo dia.

Conforme a coluna “Na Mira”, do portal “Metrópoles”, as vítimas contaram que o homem sempre aparece montado em uma bicicleta. Após escolher a casa, em que acredita ter mulheres sozinhas, ele se aproxima do portão e inicia a sessão de masturbação.

O vídeo acima foi gravado na noite da última segunda-feira (23). O homem apareceu nas imagens usando uma camisa azul e bermuda preta. Depois de se tocar, enquanto ficava olhando para dentro das residências, ele foi embora do local, mas teria voltado outras duas vezes e repetido o ato.

Com medo, as mulheres acionaram a Polícia Militar, mas quando os agentes chegaram o suspeito já tinha ido embora. Buscas foram feitas pela região, mas ele ainda não foi encontrado.

Uma moradora contou ao “Metrópoles” que procurou uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual. “O vídeo e as imagens registradas pelas câmeras de segurança estão disponíveis e confirmam o comportamento perturbador do homem”, afirmou ela.

“Estamos dispostos a discutir a divulgação dessa história para alertar outras pessoas e garantir que mais medidas preventivas possam ser tomadas pela comunidade e as autoridades do bairro”, ressaltou a mulher.

O caso segue em investigação e, até a manhã desta sexta-feira (27), não havia informações sobre a identidade do suspeito.