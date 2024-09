Paulistano enfrenta mais um dia quente, mas frente fria chega de noite para aliviar o calor

O morador da região metropolitana de São Paulo deve ter mais um dia de calor e baixa umidade nesta sexta-feira, mas no final do dia a tão aguardada frente fria que vem do sul do país chega ao litoral e vai mudar o tempo neste final de semana.

Mas quem imagina que a chegada da frente fria significa o fim da onda de calor definitivamente está muito enganado. A propagação do sistema pelo litoral traz chuvas isoladas, ventos e queda de temperatura, mas somente durante o sábado e domingo.

Neste sábado, a temperatura já cai para a máxima de 23º C e no domingo também não vai muito além dos 27º C. No sábado há previsão de chuva para todo o estado, mas no domingo o dia fica apenas nublado, de acordo com dados da Climatempo.

Na segunda-feira, o calor já retorna forte, com previsão de 30º C e na terça-feira deve chegar a 33º C, de acordo com dados dos meteorologistas.

RECORDE DE TEMPERATURA

Nesta quinta-feira, a cidade de São Paulo bateu o recorde de 2024 de temperatura pelo terceiro dia consecutivo, com os termômetros marcando a máxima de 36,7º C, a maior temperatura já registrada na capital nos últimos 81 anos, de acordo com dados colhidos pelo Inmet na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista.