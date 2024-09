Assessor de Marçal fala pela primeira vez sobre soco em marqueteiro de Nunes: “Veio uma fúria, fui o Datena da vez”

Assessor de Pablo Marçal (PRTB), candidato à Prefeitura de SP, Nahuel Medina revelou motivação por trás do soco deferido em marqueteiro Duda Lima, da equipe do prefeito e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB).

A agressão ocorreu na última segunda-feira (23) durante o Flow News. Medina disse que “sentiu uma fúria muito grande” e “não pensou em mais nada”. As declarações foram feitas ao UOL.

“Veio uma fúria em mim, uma raiva tão grande. Não pensei em mais nada. Fui o Datena da vez. Me senti provocado. Só que tem uma diferença. Eu fui agredido. Ele arrancou meu celular”, afirmou Nahuer.

O produtor de Marçal afirma que agressão foi revide à risada de Duda, que teria arrancado seu celular e empurrado seu peito, de acordo com sua versão.

Ele revelou que está com “vergonha” do ocorrido e disse que não iria aos próximos debates, mesmo com a Justiça negando a medida protetiva pedida pelo marqueteiro de Nunes.

“Duda Lima começou a chamar Pablo de tchutchuca do PCC e eu comecei a filmar e disse, olha só como esses marqueteiros agem. Nesse momento, ele olhou para atrás, viu o celular na minha mão, deu uma risadinha, deu um soco no meu celular, jogando no chão, e empurrou o meu peito. E ficou rindo da minha cara. Todos ficaram rindo de mim”, explicou Medina.

Ele ainda disse que nunca agrediu ninguém, que não houve estratégia de gerar caos durante o debate e que agora a intenção de Marçal é ser menos agressivo.

“Eu não pensei em mais nada. Dei o soco nele e fui andando para trás, porque não ia esperar outro. Eu não queria brigar, mas agi por impulso. Nunca bati em ninguém. Nunca agredi ninguém”.