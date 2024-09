Veja os memes e comentários nas redes sociais após confusão em debate no Flow

A confusão que ocorreu logo após o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo promovido pelo Grupo Flow em parceria com o Grupo Nexo gerou diversos memes e comentários nas redes sociais.

ANÚNCIO

Faltando poucos segundos para encerrar o programa, Pablo Marçal (PRTB) foi expulso, após descumprir a regra de não utilizar apelidos para se referir aos adversários. Ele utilizou o termo ‘bananinha’ para falar sobre Ricardo Nunes (MDB).

Com isso, uma confusão começou nos bastidores, e Nahuel Medina, produtor de Marçal, desferiu um soco em Duda Lima, marqueteiro da campanha de Nunes.

A briga gerou diversos comentários nas redes sociais. Confira:

Um perfil relacionado à sátira política comparou a confusão com uma “briga de 5ª série”.

Outro usuário analisou a postura de Carlos Tramontina, jornalista mediador do debate, que expulsou Marçal após uma das regras não ser mantida.

Carlos Tramontina Gigante demais expulsando o Marçal por conta própria e tomando pra si a decisão. Não esperou alguém perder a paciência com o Marçal pra então expulsar quem ele passou o debate inteiro achacando e convocando pra briga, como o Leão Serva fez.



[image or embed] — Luduvicu (@luduvicu.bsky.social) September 23, 2024 at 11:39 PM

Um outro perfil do Bluesky chamou Marçal de ‘mau perdedor’.

ANÚNCIO

A briga entre Marçal e José Luiz Datena (PSDB) também foi relembrada.

O debate

O debate teve cerca de duas horas de duração, com três blocos de perguntas e respostas e um com as considerações finais. Além de Marçal e Nunes, estiveram presentes os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo) e Tabata Amaral (PSB).

Apesar de estarem lado a lado, pelas regras, nenhum deles fez perguntas diretas para os adversários. Todos os questionamentos sobre saúde, educação, segurança pública, acessibilidade, transporte e população em situação de rua foram feitas por especialistas e eleitores.

Durante as respostas, os candidatos Boulos, Datena e Marçal pediram direitos de respostas, mas apenas a solicitação do ex-coach foi concedida.