Rock in Rio: 38 pessoas detidas e 750 celulares recuperados, segundo a polícia

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) revelou que 889 ocorrências foram registradas, 38 pessoas detidas e 750 celulares recuperados ao longo dos dois fins de semana do Rock in Rio 2024. Os dados mostram, ainda que do total de detenções, 19 envolveram a comercialização de produtos falsificados com a marca do festival de música e receptação de celulares subtraídos.

Segundo a polícia do Rio de Janeiro, cerca de 15 mil itens falsificados como bonés, camisetas e porta-copos foram apreendidos e que 780 ocorrências foram registradas na área interna do Rock in Rio. O furto de celulares ainda é a maior reclamação entre as mais de 700 mil pessoas que passaram pela Cidade do Rock, na Barra da Tijuca.

A polícia do Rio de Janeiro também afirmou que adolescentes tentaram invadir o Rock in Rio forçando quebrar o gradeamento localizado na avenida Embaixador Abelardo Bueno, que estava bloqueada para o acesso de veículos motorizados.

Além da segurança particular dentro da Cidade do Rock, na zona oeste do Rio de Janeiro, a Polícia Civil mobilizou 1.675 agentes para trabalhar durante os dois finais de semana nas intermediações do evento. Também foram instalados sete pontos de atendimento, equipados com tablets para facilitar o registro de ocorrências on-line, além de uma base da 16ª DP.

Mais de 20 mil itens barrados na revista do Rock in Rio 2024

Durante os primeiros dias do Rock in Rio, as minuciosas revistas feitas na entrada da Cidade do Rock apontaram, de acordo com o G1, que mais de 20 mil itens foram barrados, destacando a importância de os participantes estarem bem informados sobre o que é permitido e o que deve ser deixado em casa.

Para evitar contratempos, a organização recomendou que os participantes utilizem armários disponíveis no local para guardar itens não permitidos que possam ser necessários antes ou depois. Neste ano, o Rock in Rio contou com três tipos de lockers, com capacidades variadas. Todos os armários tinham saída USB para carregar celular.