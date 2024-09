Resultado da Quina 6543; confira os números

O concurso 6543 da Quina vai pagar ao apostador que tiver a sorte necessária para acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio estimado em R$ 2,1 milhões.

Veja as cinco dezenas da Quina:

14, 17, 33, 57, 64

SORTEIO ANTERIOR

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas da Quina no sorteio de ontem, mas quarenta e uma apostas fizeram a quadra e cada uma delas faturou R$ 7.334,51. Na faixa do terno, 2.970 apostas levaram para casa R$ 96,42.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.