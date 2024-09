Qualidade do ar: região metropolitana de São Paulo atinge nível considerado ‘ruim’ pela Cetesb

De acordo com a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), as cidades que compõem a região metropolitana de São Paulo atingiram nesta quinta-feira o índice 83 em uma escala que vai de zero a 200, onde zero é “Boa” e 200 é “péssima”. Nessa escala, a qualidade de ar na região é considerada “ruim”.

A forte onda de calor que assola toda região centro-sul do país provoca a queda acentuada da umidade relativa do ar, e dificulta a dispersão de poluentes na atmosfera, piorando a qualidade do ar.

A poluição afeta principalmente pessoas com problemas respiratórios e cardíacos, idosos e crianças. Fora dessa faixa, as pessoas expostas a altos níveis de poluentes podem apresentar ardor nos olhos, nariz e garganta, tosse seca e cansaço.

Segundo os especialistas, em dias muito quentes e de baixa umidade relativa do ar, é aconselhável reduzir os esforços físicos ao ar livre, principalmente pessoas que pertencem ao grupo de risco.

QUANDO VAI CHOVER EM SP?

A chegada da chuva deve ocorrer nas cidades da Grande São Paulo no final de semana, com a chegada de uma frente fria que atravessa o sul do pais e deve trazer, além de chuva, ventos fortes e queda de temperatura.