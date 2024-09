Lotofácil 3204: prêmio acumulou para R$ 4,3 milhões

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas no sorteio da loteria que mais premia no país, a Lotofácil, e o prêmio acumulou para o sorteio desta quinta-feira, de acordo com a Caixa Econômica Federal, em R$ 4,3 milhões.

Os números sorteados ontem foram

02, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Prêmio acumulado

Não foi por falta de apostadores que a Lotofácil não saiu. Cento e trinta e quatro deles chegaram muito perto de botar as mãos do dinheiro da loteria, acertando 14 números. Cada um ganhou R$ 2.693,17. Na faixa dos 13 acertos, 5.683 apostas faturaram R$ 30,00.

Sorteio de hoje

Para tentar levar a bolada da Lotofácil desta quinta-feira para casa, o apostador deve fazer sua aposta até o encerramento do horário, às 19h, nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado ao vivo pelos apostadores pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.