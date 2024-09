Inmet emite ‘alerta vermelho’ de calor para estado de São Paulo

A onda de calor intensa que paira sobre o centro-sul do Brasil fez a cidade de São Paulo bater novo recorde do ano de calor, com 37,5º C, segundo dados meteorológicos do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

ANÚNCIO

O calor deve continuar forte nesta quinta-feira e por isso o Inmet emitiu um alerta vermelho de calor, o grau máximo de risco que indica “grande perigo” para São Paulo e toda a região sudeste. Esse alerta é acionado quando a temperatura fica 5º acima da média por mais de cinco dias consecutivos.

A Defesa Civil do estado mantém todas as cidades em estado de atenção para o calor e para a baixa umidade relativa do ar, que além de colocar em risco a saúde das pessoas, dificulta a dispersão de poluentes na atmosfera, piorando a qualidade do ar e favorece a propagação de queimadas.

De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, nesta quinta-feira estima-se que os termômetros novamente superem os 36º C e a umidade relativa do ar atinja níveis considerados críticos, ou seja, abaixo dos 20%.

A Prefeitura de SP recomenda que as pessoas se mantenham hidratadas e evitem o sol nos horários mais quentes do dia, mantenham suas casas úmidas com vaporizadores ou toalhas molhadas e evitem exercícios físicos entre 11h e 17h.

Nesta sexta-feira, no final da tarde, uma frente fria vindo do sul do país promete trazer chuva e derrubar as temperaturas. No sábado, os termômetros já devem apresentar valores que não devem superar os 22º C, com muito vento, nebulosidade e chuvas fracas durante todo o dia, segundo o CGE.