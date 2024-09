Pablo Marçal afirma que irá dialogar com Tarcísio e Lula caso eleito prefeito: “Não existe essa intolerância”

Candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) disse, durante entrevista ao SP1, que não se arrepende de ser expulso durante o último debate entre candidatos e candidatas à Prefeitura, promovido pelo Flow News na última segunda-feira (23).

Na ocasião, Marçal foi expulso faltando poucos segundos para o fim do programa, após descumprir a regra de não se referir aos outros candidatos com apelidos.

Para o empresário, a expulsão foi injusta, pois as regras não estariam sendo aplicadas de forma correta, contudo ele afirma que foi “expulso com alegria”.

Diálogo com Lula e Tarcísio de Freitas

Durante a entrevista, Marçal também relembrou os ataques feitos ao presidente Lula (PT) em 2022, mas disse que, se for preciso, irá dialogar com ele. “Vou ligar. Não existe essa intolerância”, comenta o empresário.

O mesmo é válido para Tarcísio de Freitas (REPUBLICANOS), governador de SP. Mesmo com ataques recentes ao governador, ele diz que isso irá acabar, caso seja eleito.

“Eleição é um tempo de guerra. Acabou eleição chega o tempo de paz”, explica o candidato.

“Não devo a Prefeitura a ninguém”

Sobre as polêmicas envolvendo o presidente do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Leonardo Alves de Araújo, mais conhecido como Leonardo Avalanche, que em áudios vazados pela Folha de SP afirma ter elo com Primeiro Comando da Capital (PCC), Marçal disse que não há espaço para ele em sua prefeitura, caso eleito. “Eu que mando na Prefeitura e não estou devendo ela a ninguém, nem para partido”.