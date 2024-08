Presidente do partido de Pablo Marçal (PRTB) afirma ter elo com PCC em áudio

Presidente de partido do Pablo Marçal (PRTB) afirma ter elo com PCC em áudio

Presidente nacional do PRTB, Leonardo Alves de Araújo, mais conhecido como Leonardo Avalanche, revelou a um colega de partido, por meio de áudio, que mantinha relações com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com a Folha de SP, a gravação foi feita em fevereiro durante uma conversa com Thiago Brunelo, filho de um dos fundadores do partido.

Segundo o texto, o encontro entre Avalanche e Brunelo aconteceu em um restaurante em São Paulo. A conversa entre eles ocorreu durante uma disputa interna pela presidência do PRTB. Na ocasião, o Tribunal Superior Eleitora (TSE) havia decretado intervenção na sigla.

O político tentava mostrar que era influente sobre o alto escalação da República para conquistar o apoio de Thiago, mas não sabia que estava sendo gravado.

Veja o diálogo, divulgado pelo jornal:

“Não tem o Piauí, de [inaudível]? Não tem o chefe do PCC que está solto? Ele é a voz abaixo”, diz Avalanche, referindo-se ao seu motorista. “Ele nunca mexeu com política. Hoje ligaram para o menino, né, lá dentro da cadeia e falaram: ‘Estou trabalhando pro Avalanche de motorista’”.

De acordo com a Folha, Piauí seria o o ex-chefe do PCC na favela de Paraisópolis (SP) Francisco Antonio Cesário da Silva.

Ainda segundo o dirigente do partido, ele foi responsável por soltar André do Rap, outro chefe do PCC, colocado em liberdade após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2020.

“Eu sou o cara que soltou o André [do Rap]. A turma não sei se vai te contar isso. Esse é o meu trabalho, entendeu? A próxima, agora, a gente vai botar um lugar acima dele. Esse é o meu dia a dia [...] Eu faço um trabalho bem discreto”, diz Leonardo, conforme o áudio.

Líder do partido diz que não reconhece gravação

Em resposta à reportagem, Avalanche afirma que não reconhece sua voz no áudio e nem a veracidade da gravação.

“Não sei de quem são essas vozes, hoje com essas tecnologias artificiais esse tipo de pessoas podem criar vários conteúdos e dá [sic] vida a isso”, disse ele por meio de mensagem de texto.