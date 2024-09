Integrante da equipe de Nunes solicita medida protetiva contra produtor de Marçal após levar soco

Após dar um soco em Duda Lima, integrante da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB), Nahuer Medina, fotógrafo de Pablo Marçal (PRTB), foi encaminhado à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado, sendo liberado durante a madrugada desta terça-feira (24).

Um boletim de ocorrência foi registrado 16º Distrito Policial de Indianópolis, próximo ao local onde ocorreu o debate entre os candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo, promovido pelo Flow News.

Duda, que levou seis pontos no rosto após ser agredido com um soco por Medina, chegou a solicitar uma medida protetiva e pediu para que o caso seja investigado.

Já Medina, que também diz ser sócio de Marçal, também registrou um B.O, afirmando que também foi agredido por Lima.

“A gente estava no debate e ele começou a xingar todo mundo e tentar passar códigos para o Nunes. Eu fui tentar filmar pra mostrar como eles agem pelas costas, esses marketeiros, e criam narrativas. Ele foi com toda força em mim, jogou meu celular pra baixo, enfiou a mão na minha camisa e me arranhou até embaixo. Meu peito está todo vermelho”, explicou.

“Naquele momento eu só me defendi. Instintivamente foi aquilo que aconteceu e todo mundo viu. (...) Eu vim pra cá para gerar um boletim de ocorrência contra ele de agressão, porque ele me agrediu primeiro”, completou.

Confusão começou após Marçal ser expulso

Faltando poucos segundos para o final do debate, Marçal descumpriu uma das regras, chamando Nunes de ‘bananinha’. Desta forma ele foi repreendido pelo jornalista Carlos Tramontina.

Tramontina, mediador do debate, explicou logo no início que estavam vetados insultos, ofensas, xingamentos e uso de apelidos pejorativos. Assim, o candidato que desrespeitasse essa medida, seria advertido por três vezes. Se ainda assim continuasse insistindo, poderia ser expulso.

Pablo Marçal passou a chamar Ricardo Nunes por um apelido, enquanto dizia que, se ele for eleito, o candidato do MDB será preso pela Polícia Federal. Mesmo sendo advertido repetidamente por Tramontina, o ex-coach continuou insistindo na mesma linha e, faltando 10 segundos para suas considerações finais, foi expulso do debate.

