Lotofácil sai para dois apostadores de São Paulo

Dois apostadores do estado de São Paulo embolsaram o prêmio de ontem da Lotofácil, de acordo com a Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Mirandópolis e Francisco Morato e cada uma delas faturou R$ 594.779,60.

ANÚNCIO

Os números sorteados na loteria ontem foram:

02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25

Também foram premiados os apostadores que acertaram 14 números. Foram 237 apostas e todas levaram prêmios individuais de R$ 1.503,45. Na faixa dos 13 acertos, 8.777 apostas ganharam R$ 30.

SORTEIO DE HOJE

A Lotofácil retoma nesta quarta-feira seu sorteio diário prometendo paga a quem acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

A aposta simples da loteria custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa até 19h. O horário dos sorteios das loterias é 20h.