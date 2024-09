Lotofácil desta quarta sorteia prêmio de R$ 1,7 milhão; confira os números

Quinze números separam os apostadores de um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão que será sorteado pela Lotofácil nesta quarta-feira (25) pela Caixa Econômica Federal.

Confira as 15 dezenas da Lotofácil 3204:

02, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Mirandópolis e Francisco Morato

Duas apostas foram as grandes vencedoras do prêmio sorteado nesta terça-feira pela Lotofácil, uma de Mirandópolis, no interior de São Paulo, e outra de Francisco Morato, na região metropolitana de São Paulo.

SURPRESINHA E TEIMOSINHA

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.