Dezenas de pessoas são presas em todo país em operação especial contra pornografia infantil

Agentes da Polícia Federal estão em campo em 23 estados do país para cumprir 141 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de compartilhar nas redes e armazenas conteúdo de pornografia infantil.

De acordo com notícia do G1, somente nas primeiras horas da manhã 54 pessoas já haviam sido presas, sendo que três delas do Distrito Federal cujos computadores foram apreendidos possuíam juntas mais de 24 mil arquivos com imagens de abusos contra crianças e adolescentes.

Os estados onde a operação está sendo realizada são São Paulo, Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe.

A operação, de acordo com a Polícia Federal, está contando com apoio da Agência de Investigação Interna da Embaixada dos Estados Unidos.

Pais, tios e padrasto

Em um caso que ocorreu no Ceará, sete homens foram presos por estupro de vulnerável na cidade de Boa Viagem, interior do Ceará, e o que mais chocou a polícia é que os estupradores são os pais, padrastos e tios da vítima. A mãe e madrasta da criança estão sendo monitoradas com tornozeleiras.

De acordo com a polícia, os agressores pertencem a duas famílias diferentes e agiam separadamente, abusando de pessoas do próprio grupo familiar, sendo que alguns deles ainda filmavam os estupros.